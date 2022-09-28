«Нефтехимик» заключил контракт с бывшим нападающим НХЛ и участником Матча звёзд АХЛ
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Нижнекамский «Нефтехимик» заключил контракт с канадским нападающим Хантером Шинкаруком. Соглашение рассчитано до конца сезона. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
В 2013 году на драфте НХЛ форвард был выбран в первом раунде под общим 42-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс». В главной заокеанской лиге Шинкарук сыграл 15 игр и набрал четыре (2+2) очка. Большую часть карьеры нападающий выступал в командах АХЛ, где провёл 325 матчей и набрал 166 очков — забил 84 гола и отдал 82 результативные передачи.
В прошедшем сезоне форвард играл в КХЛ за рижское «Динамо» и в чемпионате Швеции за «ХВ71». Всего в КХЛ на счету канадца 105 матчей и 52 (20+32) набранных очка.
Нижнекамский «Нефтехимик» занимает последнее место в таблице КХЛ с тремя очками.
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