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Сушинский: против своего правительства финны не попрут

Сушинский: против своего правительства финны не попрут
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Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский считает, что финские хоккеисты не настроены против России, но ослушаться своего правительства они не могут.

«Финны совершенно не настроены против нашей страны. Тем более они соседи с Россией, находятся в 300 километрах от Санкт-Петербурга. Не думаю, что в Финляндии хоккеисты сами настроены против России, просто сейчас такой политический вектор.

Я сам был вчера в Финляндии и какого-то негатива не ощутил, всё было дружелюбно. Тем более их хоккеисты всегда с удовольствием приезжали к нам в страну и играли в наших клубах. Но против своего правительства финны не попрут», — цитирует Сушинского Metaratings.

Напомним, ранее финская ассоциация хоккеистов поручила своим членам игнорировать предложения из КХЛ. Форвард челябинцев Теэму Пулккинен является единственным представителем Финляндии, сейчас выступающим в КХЛ.

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