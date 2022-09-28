Ларионов-младший высказался о разговорах про блат в «Торпедо»

Нападающий нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал как влияет на его игру отец, возглавляющий тренерский штаб команды.
«Часто смотрел матчи отца? Да, и в детстве, и потом. Смотрел «видео», его голы, передачи, всегда следил за этим. Для меня Игорь Ларионов — легендарный человек и, конечно, мой отец. Но я всегда смотрю за действиями разных игроков. У всех, кого можно, стараюсь что-то подглядеть, взять на вооружение. Хоккей — такая игра, тут многие что-то умеют.
Говорят ли в команде про блат? Об этом с ним не часто говорили. Если что-то спрашивал на эту тему, отец говорил: закрывай глаза, ничего не читай, работай. Голова вниз — и работай. И это самый лучший совет. Я ничего не читаю, не смотрю, просто прихожу на арену, работаю, потом домой. И всё. Я никогда комментарии в интернете не читаю, не обращаю на всё это внимания.
Чему научил отец? Ну, наверное, три вещи — это всегда искать партнера, никогда не сдаваться и, самое важное, до конца работать. Потому что ты можешь быть самый хороший игрок, самый плохой игрок, но, если ты работаешь, у тебя всегда будет шанс сделать что-то хорошее на льду.
Часто ли нас путают? Вообще нет. Такое редко бывает. Мне кажется, все его знают, а меня никто не знает», — цитирует нападающего Sport24.
В текущем сезоне нападающий за 10 игр набрал семь (3+4) очков.
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