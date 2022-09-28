Панин — о 0:3 с «Ак Барсом»: нужно было полезть, пропереть, вратаря даже сбить

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал поражение в принципиальном матче с «Ак Барсом» (0:3).

«Я бы не сказал, что мы просели. Да, удаления – удалениями, но мы всё равно понимаем, что это игра, это эмоции. Кого-то где-то перехлестнуло, то есть мы должны друг за друга отрабатывать. Не знаю, как это показалось со стороны, но этого не видел – всё было наоборот. Думаю, это эмоциональное состояние, опытность внутри: один игрок всё же должен сыграть на подстраховке – это нас и подвело.

Я бы не сказал, что не было какого-то доминирования. Если сравнивать по периодам, то инициатива переходила от команды к команде. К тому же у «Ак Барса» опытная оборона, Мифтахов хорошо сыграл, где-то мы куда-то не полезли. Квартальнов раньше же говорил о мусорных голах. Нужно полезть, пропереть, удалиться – от этого вратаря даже сбить.

Чувствуется, что сейчас отношения между командами стали более товарищескими? Коллаборация друг с другом – это у нас со всеми, с кем раньше поиграли: и с Радуловым, и с Шипачёвым, и с Кагарлицким. Нет её так таковой. Мы выходим играть на победу, порадовать болельщиков и самим после игры кайфануть. У нас нет такого – ехать и целоваться с кем-то», – приводит слова Панина «БИЗНЕС Online».