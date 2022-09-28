Словацкий игрок, ушедший из «Нефтехимика»: КХЛ всегда была и будет лучшей лигой Европы

Словацкий нападающий Самуэль Бучек, с которым «Нефтехимик» расторг контракт в сентябре, рассказал, что не жалеет о решении поехать в КХЛ.

«После сезона было много неподтверждённой информации о моей карьере. Вы заслуживаете знать, что на самом деле происходило в последние месяцы. Всё, что писали обо мне, не было правдой. Если бы журналисты были внимательнее, они бы увидели, что я подписал контракт только в АХЛ, а не двусторонний. То есть шанс сыграть в НХЛ в этом сезоне был очень маленьким. Скажу просто, что не отказываюсь от мечты об НХЛ, просто решил поменять путь.

После сезона я искал новый вызов, который выведет меня на следующий уровень. Очень жаль, что мы живём в такие трудные времена, тем не менее я решил поехать в КХЛ. КХЛ всегда была и будет лучшей лигой Европы.

Я был готов сделать всё, чтобы вернуться к прежней форме, которая была до травмы. К сожалению, иногда всё идёт не так, как хотелось бы. Я до сих пор жду своего шанса проявить себя в КХЛ. Я молод, у меня ещё всё впереди. Если вам на самом деле интересно, что случилось, то посмотрите на моё игровое время во всех матчах. У меня не было хорошей возможности проявить себя. Тем не менее это был отличный опыт, и я не жалею о своём решении», — приводит слова нападающего словацкое издание Cas.sk.