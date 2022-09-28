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Игрока молодёжного клуба в Швеции осудили за преступление сексуального характера

Игрока молодёжного клуба в Швеции осудили за преступление сексуального характера
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Хоккеиста шведского молодёжного клуба «Модо» осудили за преступление сексуального характера. Имя игрока не раскрывается, но в случае объявления обвинительного приговора контракт с хоккеистом будет немедленно расторгнут.

Это связано с инцидентом, который произошёл в прошлом сезоне, когда игрок принадлежал другому клубу. В связи с полицейским отчётом «Модо» решил отстранить игрока от тренировок и матчей до дальнейшего уведомления. Теперь документы попали в районный суд и хоккеиста признали виновным в сексуальных домогательствах.

«Если решение станет окончательным, мы разорвём контракт с игроком», — приводит слова генерального директора «Модо» Йохана Видебро официальный сайт клуба.

«Модо» подчёркивает, что клуб дистанцируется от любых форм домогательств, издевательств и жестокого обращения.

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