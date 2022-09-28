Президент московского «Динамо»: по работе Кошкина было много критических замечаний

Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал отставку генерального директора клуба Николая Кошкина. Функции исполняющего обязанности генерального директора возложены на его заместителя Владимира Газизова.

«Работали нормально, трудились, отработали только что стратегию, были планы развития клуба. Стратегию утвердили на совете директоров, сейчас вырабатывали уже тактику такой работы. Он готовился, делал, но случились всякие жизненные метаморфозы.



Не могу сказать, что его уход получился внезапным, у меня по его работе было много критических замечаний, которые я высказывал. Он их воспринимал, мы раз в неделю встречались, он высказывал своё мнение, я свои какие-то требования выдвигал. У нас же одна задача — чтобы клуб двигался вперёд, чтобы была стратегически выстроенная линия для того, чтобы «Динамо» развивалось.

Кто будет гендиректором — решат акционеры, думаю, не раньше чем через две-три недели. Всё произошло довольно спонтанно, не стоит сейчас кого-то спонтанно назначать, и не исключаем, что могут быть какие-то другие кандидаты, кроме Газизова. Мы сейчас достаточно плотно работаем с санкт-петербургским «Динамо», могут и оттуда представители прийти, не исключаю», — цитирует президента ТАСС.