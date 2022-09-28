Защитник «Салавата Юлаева» Мёрфи дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника уфимцев Райана Мёрфи по п.1.6. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (колющий удар клюшкой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

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Напомним, эпизод с нарушением произошёл при счете 0:0. «Ак Барс» реализовал это большинство, забив победный гол в матче.

Мёрфи в 10 сыгранных матчах в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 набрал четыре (0+4) очка.



Защитник в минувшем сезоне выступал в системе «Детройт Ред Уингз». Он провёл 53 матча в АХЛ за «Гранд-Рапидс» и набрал 29 (11+18) очков. В КХЛ ранее канадец выступал за «Нефтехимик» и минское «Динамо».