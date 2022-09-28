Двукратный обладатель Кубка Гагарина объяснил успехи СКА на старте сезона КХЛ

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Сергей Коньков поделился мыслями о старте СКА в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ. В 11 встречах регулярного чемпионата санкт-петербургская команда потерпела лишь одно поражение.
«Из тех матчей, что я видел, могу сказать, что команда играет очень динамично. Ребята молодые, много задора и энергии. Даже если совершают какие-то ошибки, то исправляют партнёры, успевают вернуться. Играют очень надёжно в обороне. Играют очень хорошо в меньшинстве. Плюс реализация своих моментов в большинстве находится на должном уровне. Сочетание надёжной обороны и динамичной игры в нападении дают давление на соперника по всей площадке, вынуждают соперников ошибаться. Молодцы, хорошее начало. Думаю, что любая команда стремится к такому результату», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 28 сентября 2022
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