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«Говорить это — вызывающе». Журналист объяснил, за счёт чего Кравцов поборется за «Колдер»

«Говорить это — вызывающе». Журналист объяснил, за счёт чего Кравцов поборется за «Колдер»
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Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен ответил на вопрос, является ли российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов кандидатом на «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку года в НХЛ.

«Вызывающе говорить, что Кравцов будет бороться за «Колдер», вручаемый лучшему новичку сезона, после того, что форвард «Рейнджерс» продемонстрировал с тех пор, как был выбран под девятым номером на драфте НХЛ 2018 года.

Талант Кравцова неоспорим. «Рейнджерс» хотят верить в него, поэтому 13 июня он согласился на однолетний контракт, но он ещё ничего не показал на уровне НХЛ или АХЛ. На его счету четыре очка (два гола и две передачи) в 20 матчах НХЛ. На его счету 15 баллов (шесть голов, девять передач) в 39 встречах АХЛ. Его успех был ограничен тем, что он сделал в России, включая 22 шайбы в 68 матчах за челябинский «Трактор» в КХЛ за последние два сезона. Но в прошлом сезоне он ограничился 34 встречами — они пришлись суммарно на регулярный чемпионат и плей-офф. Это был не лучший год в плане развития для 22-летнего хоккеиста, который в прошлом сезоне отказался уезжать в «Хартфорд» в АХЛ после того, как был исключён из тренировочного лагеря команды. Он рано получил возможность сыграть с двумя высококлассными форвардами НХЛ — Панариным и Трочеком. Если Кравцов сможет остаться в этом звене или, по крайней мере, в топ-9 форвардов «Рейнджерс», у него будет шанс набирать очки и пробиться в гонку за «Колдер», — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.

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