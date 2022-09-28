«Беларусь не часть России». Тренер «Эдмонтона» высказался о брате-наставнике «Динамо» Мн
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт поделился мыслями о карьере своего брата Крэйга, который является наставником минского «Динамо» в КХЛ.
«Учитывая то, что происходит в мире, мы обязательно обращаем на это внимание. Мой брат в Беларуси, так что это не часть России, но клуб играет в той же лиге. Крэйг сделал себе хорошую карьеру на высоком уровне в КХЛ», — приводит слова Джея Вудкрофта The Star.
Напомним, Крэйг Вудкрофт работает в минском «Динамо» с 2019 года. Кроме того, он возглавлял белорусскую команду в сезоне-2016/2017. Под руководством Вудкрофта в Континентальной хоккейной лиге минчане провели 240 матчей, в которых одержали 66 побед в основное время. «Динамо» также сыграло 14 матчей в плей-офф, победив лишь в двух из них.
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