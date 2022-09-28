«В конце концов, они мужья и отцы». Канадский агент защитил североамериканцев из КХЛ

Канадский агент Ритчи Уинтер, представляющий интересы трёх клиентов в КХЛ, заявил, что игроки имеют право зарабатывать на жизнь своей профессией, как и другие канадцы, работающие в других странах.
«Мы живём в мире, где людям разрешено принимать такие решения. Это просто индивидуальное решение, связанное с возможностью трудоустройства. Каждый игрок, который приехал сюда, ощущал давление, обдумывал решение, тянул и боролся с ним? Да, абсолютно.
В конце концов, они мужья и отцы, у которых есть обязанности перед своими семьями. Если вы молодая семья с ограниченными ресурсами, потому что вы играли в основном в низших лигах, есть желание позаботиться о своей семье. Иногда это приводит людей на нефтепромыслы в Казахстане, а иногда — в КХЛ», — приводит слова Уинтера The Star.
- 28 сентября 2022
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