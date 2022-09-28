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Мичков — в составе СКА на матч с «Адмиралом». Он пропустил почти два месяца из-за травмы

Мичков — в составе СКА на матч с «Адмиралом». Он пропустил почти два месяца из-за травмы
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СКА объявил состав на встречу Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом», которая пройдёт на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге.

В состав хозяев вернулся 17-летний российский нападающий Матвей Мичков. Молодой хоккеист пропустил практически два месяца после травмы, полученной в предсезонном матче от Алексея Емелина. Кроме того, в состав санкт-петербургской команды вернулся 30-летний форвард Эмиль Галимов. Нападающий ещё не выходил на лёд в текущем сезоне из-за травмы.

Состав СКА на матч с «Адмиралом»:

Николаев (Иванов);
Фальковский — Никишин, Жафяров — Воробьёв — Яшкин;
Камалов — Ожиганов, Бучельников — Глотов — Хайруллин;
Педан — Пыленков, Волков — Цицюра — Зыков;
Грант, Галимов — Колтыгин — Грошев; Мичков.

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