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«Трактор» обыграл «Куньлунь» благодаря дублю Бурдасова и обошёл «Авангард» на Востоке

«Трактор» обыграл «Куньлунь» благодаря дублю Бурдасова и обошёл «Авангард» на Востоке
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2022, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Бурдасов (Яруллин) – 02:15 (5x4)   2:0 Калинин (Бурдасов, Бывальцев) – 08:39 (5x4)   2:1 Спроул (Фу, Лесли) – 21:19 (5x5)   3:1 Бурдасов (Калинин, Бывальцев) – 53:08 (5x5)

На третьей минуте Антон Бурдасов, реализовав численное большинство с передачи Альберта Яруллина, вывел челябинцев вперёд. На девятой минуте Сергей Калинин также при игре «пять на четыре» забросил шайбу и удвоил преимущество «Трактора». Очки за результативные передачи на свой счёт записали Антон Бурдасов и Алексей Бывальцев. На 22-й минуте Райан Спроул отыграл один гол. На 54-й минуте Антон Бурдасов оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Трактор» набрал 10 очков в 12 встречах и обошёл «Авангард» (девять баллов, 12 встреч) в таблице Восточной конференции. Теперь челябинцы занимают восьмое место.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 1 октября в Мытищах сыграет с ЦСКА. «Трактор» 30 сентября примет «Салават Юлаев».

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