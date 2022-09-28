«Трактор» обыграл «Куньлунь» благодаря дублю Бурдасова и обошёл «Авангард» на Востоке

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).
На третьей минуте Антон Бурдасов, реализовав численное большинство с передачи Альберта Яруллина, вывел челябинцев вперёд. На девятой минуте Сергей Калинин также при игре «пять на четыре» забросил шайбу и удвоил преимущество «Трактора». Очки за результативные передачи на свой счёт записали Антон Бурдасов и Алексей Бывальцев. На 22-й минуте Райан Спроул отыграл один гол. На 54-й минуте Антон Бурдасов оформил дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Трактор» набрал 10 очков в 12 встречах и обошёл «Авангард» (девять баллов, 12 встреч) в таблице Восточной конференции. Теперь челябинцы занимают восьмое место.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 1 октября в Мытищах сыграет с ЦСКА. «Трактор» 30 сентября примет «Салават Юлаев».
- 28 сентября 2022
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