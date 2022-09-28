СКА разгромил «Адмирал» со счётом 6:1

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).
На четвёртой минуте Дмитрий Яшкин вывел СКА вперёд. На 14-й минуте Эмиль Галимов увеличил преимущество в счёте, забив в первом матче после возвращения после травмы. На 30-й минуте 19-летний Дмитрий Бучельников забросил дебютную шайбу в КХЛ. Под занавес периода Александр Волков в четвёртый раз поразил ворота «Адмирала». На 42-й минуте Игорь Ожиганов довёл счёт до разгромного — 5:0.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 30 сентября в Балашихе сыграет с «Витязем». СКА 1 октября в Минске встретится с «Динамо».
- 28 сентября 2022
-
22:05
-
21:55
-
21:51
-
21:46
-
21:14
-
20:57
-
20:38
-
20:01
-
19:44
-
19:15
-
19:03
-
18:45
-
18:17
-
17:55
-
17:44
-
17:28
-
16:55
-
16:33
-
15:50
-
15:10
-
14:57
-
14:49
-
14:19
-
14:15
-
13:35
-
13:15
-
13:07
-
12:51
-
12:44
-
12:24
-
11:40
-
11:27
-
11:00
-
10:40
-
10:19