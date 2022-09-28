СКА разгромил «Адмирал» со счётом 6:1

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).

На четвёртой минуте Дмитрий Яшкин вывел СКА вперёд. На 14-й минуте Эмиль Галимов увеличил преимущество в счёте, забив в первом матче после возвращения после травмы. На 30-й минуте 19-летний Дмитрий Бучельников забросил дебютную шайбу в КХЛ. Под занавес периода Александр Волков в четвёртый раз поразил ворота «Адмирала». На 42-й минуте Игорь Ожиганов довёл счёт до разгромного — 5:0.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 30 сентября в Балашихе сыграет с «Витязем». СКА 1 октября в Минске встретится с «Динамо».