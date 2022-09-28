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СКА разгромил «Адмирал» со счётом 6:1

СКА разгромил «Адмирал» со счётом 6:1
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Яшкин (Педан, Грант) – 03:47 (5x5)   2:0 Галимов (Жафяров, Фальковский) – 13:30 (5x5)   3:0 Бучельников (Галимов, Хайруллин) – 29:13 (5x5)   4:0 Волков (Зыков, Фальковский) – 38:41 (5x5)   5:0 Ожиганов (Хайруллин, Цицюра) – 41:54 (4x4)   5:1 Червены (Криштоф, Горшков) – 46:24 (5x4)   6:1 Никишин (Воробьёв, Галимов) – 58:00 (5x5)

На четвёртой минуте Дмитрий Яшкин вывел СКА вперёд. На 14-й минуте Эмиль Галимов увеличил преимущество в счёте, забив в первом матче после возвращения после травмы. На 30-й минуте 19-летний Дмитрий Бучельников забросил дебютную шайбу в КХЛ. Под занавес периода Александр Волков в четвёртый раз поразил ворота «Адмирала». На 42-й минуте Игорь Ожиганов довёл счёт до разгромного — 5:0.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 30 сентября в Балашихе сыграет с «Витязем». СКА 1 октября в Минске встретится с «Динамо».

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