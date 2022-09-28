«Сочи» прервал серию из шести поражений, дома обыграв минское «Динамо»

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

На девятой минуте Сергей Сапего вывел минчан вперёд. На 19-й минуте Артём Николаев, реализовав численное большинство, сравнял счёт. За секунду до конца первого периода Кирилл Петьков вывел сочинцев вперёд. На 52-й минуте Никита Точицкий с передачи Артёма Фёдорова в третий раз поразил ворота «Динамо».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 2 октября в Астане сыграет с «Барысом». «Динамо» 1 октября примет СКА.