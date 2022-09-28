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«Сочи» прервал серию из шести поражений, дома обыграв минское «Динамо»

«Сочи» прервал серию из шести поражений, дома обыграв минское «Динамо»
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Сапего (Шалагин, Емелин) – 08:21 (5x5)   1:1 Николаев (Тянулин, Зоркин) – 18:54 (5x4)   2:1 Петьков (Зоркин, Николаев) – 19:59 (5x5)   3:1 Точицкий (Фёдоров) – 51:42 (5x5)

На девятой минуте Сергей Сапего вывел минчан вперёд. На 19-й минуте Артём Николаев, реализовав численное большинство, сравнял счёт. За секунду до конца первого периода Кирилл Петьков вывел сочинцев вперёд. На 52-й минуте Никита Точицкий с передачи Артёма Фёдорова в третий раз поразил ворота «Динамо».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 2 октября в Астане сыграет с «Барысом». «Динамо» 1 октября примет СКА.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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