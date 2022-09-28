«Власти республики гарантируют безопасность». В «Салавате» высказались о североамериканцах

Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов в официальном телеграм-канале прокомментировал заявления по поводу призыва посольства США своим гражданам воздержаться от поездок в Россию Тех американцев, которые выступают в КХЛ, призвали сейчас же покинуть лигу и страну. С таким же заявлением выступили и в министерстве иностранных дел Канады.

«Хмелевски, Мёрфи, Хо-Сэнг в команде. Саша и Райан готовятся к выездной серии, Джош восстанавливается после травмы. Никакой угрозы их пребыванию в Российской Федерации нет. Власти республики гарантируют их безопасность», — говорится в сообщении.

Напомним, в Континентальной хоккейной лиге сейчас выступают 44 канадца, а также 10 американцев.

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