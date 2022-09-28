Тамбиев: может, СКА для нас и выпустил молодого вратаря, чтобы мы хоть как сократили счёт

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался после разгромного поражения команды в матче со СКА.

«Первые два периода — что тут комментировать. Одна команда была на поле, мы очень много глупых вещей наделали, соперник нас за это наказывал. Первые два периода вообще ничего не выполняли из того, что обговаривалось перед игрой. Не успевали, всю борьбу проиграли. Третий период в актив, уже начали играть в хоккей, перехватили инициативу, моменты создали, на гол наработали. Всё по делу. Пока с такой командой, как СКА, нам тяжело играть. Немножко разные весовые категории. Ребята старались, но всё по делу. Сложно комментировать такой матч, когда столько всего проиграли.

Говорил ли накидывать на ворота, когда СКА выпустил молодого вратаря (имеется в виду Сергей Иванов. — Прим. «Чемпионата»)? Нет, я такого не говорил. Объявили, что поменяли вратаря. Видите, даже молодого вратаря не смогли переиграть. Вроде бросали, бросали… Может, для нас и поставили молодого вратаря, чтобы мы хоть как-то сократили разницу в счёте. Видите, не удалось. Эх, перестаньте», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.