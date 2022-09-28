Тамбиев о драке Вербы с Педаном: это по делу, по-мужски. Наглость на льду надо наказывать

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с санкт-петербургским СКА со счётом 1:6 высказался о драке между Марком Вербой и Андреем Педаном.

«Драка Вербы — это по делу. Наглость на льду надо наказывать. Считаю, всё верно сделал, по делу. Он не встряхивал народ, просто ответил на наглость наглостью. Это нормально, по-мужски. Я это респектирую.

С Питером много что связано, нахлынули хорошие воспоминания. И с Ленинградом тоже много связано, я в 1989 году играл в Ленинграде. Положительные эмоции, есть что вспомнить. Я сегодня взял шесть билетов, шесть товарищей пришли. Те, кому было интересно посмотреть», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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