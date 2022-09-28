«Рекомендация посольств США и Канады — это рекомендация». Р. Ротенберг о североамериканцах

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после разгромной победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (6:1) высказался о заявлениях посольства США и МИД Канады с призывами североамериканским хоккеистам немедленно покинуть Россию.
«Что касается Канады и США, мы это проходили и в прошлом сезоне. Рекомендация посольств США и Канады — это рекомендация, здесь каждый игрок сам принимает решение. Алекс в команде, он играет, другой информации у нас нет. Мы сконцентрированы только на хоккее», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).
- 28 сентября 2022
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