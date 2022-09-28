Канадский агент рассказал, что ряд североамериканцев отказались от огромных денег в России

Канадский агент Ритчи Уинтер, представляющий интересы трёх клиентов в КХЛ, рассказал о североамериканцах, которые остались в Континентальной хоккейной лиге. Кроме того, он сообщил, что целый ряд игроков отказались от выгодных предложений из России.



«В прошлом сезоне, когда всё это произошло, несколько игроков оказались на перепутье. Они остались и не видели никакого риска. Из того, что говорят мне игроки, окружающая среда не изменилась по сравнению с тем, что было раньше. Многие из них сбалансировали этот риск и решили, что будут играть там.



У всех разный уровень риска. У меня были канадские и американские клиенты, которые отказывались от огромных сумм денег по сравнению с тем, что они заработают здесь», — приводит слова Уинтера The Star.

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