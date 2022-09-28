Тренер ХК «Спартак» ответил на вопрос, есть ли среди легионеров паника из-за мобилизации

Главный тренер ХК «Спартак» Борис Миронов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ ответил на вопрос, есть ли среди иностранных хоккеистов красно-белых паника из-за объявленной в России мобилизации.



«Легионеры «Спартака» нормально себя чувствуют. Никакой паники по этому поводу нет. Нет и ничего такого, что заставило бы их уехать», — приводит слова Миронова «РИА Новости Спорт».



Отметим, что за «Спартак» играют американский защитник Джоуи Кин, канадский форвард Фил Вароне, а также американский нападающий Шейн Принс, у которого есть гражданство Беларуси.

Напомним, «Спартак» в Москве на стадионе «Мегаспорт» принимал астанинский «Барыс» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Матч завершился победой казахстанской команды со счётом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).

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