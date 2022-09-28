Экс-форвард ХК «Спартак» объяснил, почему уехал из России
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Бывший финский нападающий «Спартака» Джейк Виртанен высказался об отъезде из Континентальной хоккейной лиги. Форвард объяснил, почему решил покинуть Россию.
«То, что я явно не поддерживаю, так это спецоперацию, которая продолжается. Это была одна из главных причин моего ухода. Это тяжёлая ситуация. Лично я бы не вернулся из-за этого», — приводит слова Виртанена The Star.
Напомним, в прошлом сезоне форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Спартак» и набрал 16 (9+7) очков в 36 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-5». В НХЛ Виртанен ранее играл за «Ванкувер». В лиге финский нападающий провёл 317 матчей и записал на свой счет 100 (55+45) баллов за результативность.
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