Овечкин, Кузнецов и Орлов пропустят второй подряд предсезонный матч «Вашингтона»
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Российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» пропустят второй предсезонный матч команды.
29 сентября «Вашингтон» встретится с «Филадельфией Флайерз». Этот матч пропустят российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов.
Напомним, в первом предсезонном матче «Вашингтон» в овертайме проиграл «Баффало Сэйбрз».
В прошлом сезоне регулярного чемпионата «Вашингтон» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четвертьфинале плей-офф Восточной конференции команда проиграла «Флориде Пантерз».
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдёт 1312 матчей.
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