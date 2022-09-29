Овечкин, Кузнецов и Орлов пропустят второй подряд предсезонный матч «Вашингтона»

Российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» пропустят второй предсезонный матч команды.

29 сентября «Вашингтон» встретится с «Филадельфией Флайерз». Этот матч пропустят российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов.

Напомним, в первом предсезонном матче «Вашингтон» в овертайме проиграл «Баффало Сэйбрз».

В прошлом сезоне регулярного чемпионата «Вашингтон» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четвертьфинале плей-офф Восточной конференции команда проиграла «Флориде Пантерз».

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдёт 1312 матчей.