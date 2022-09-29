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«Вашингтон» без Овечкина, Кузнецова и Орлова обыграл «Филадельфию» в предсезонном матче

«Вашингтон» без Овечкина, Кузнецова и Орлова обыграл «Филадельфию» в предсезонном матче
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Завершился второй предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Коннор Браун и Дилан Строум (дважды). В составе «Филадельфии» отличились Кевин Хейз.

Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов не приняли участие в этом матче. Они пропустили вторую предсезонную игру подряд.

Напомним, в первом предсезонном матче «Вашингтон» в овертайме проиграл «Баффало Сэйбрз».
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Филадельфия» сыграет с «Бостон Брюинз».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2022, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Браун (Nardella) – 24:23 (5x5)   0:2 Строум (Nardella, Юханссон) – 27:42 (5x4)   1:2 Хейз (Типпетт) – 43:44 (5x5)   1:3 Строум (Браун) – 56:20 (5x5)
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