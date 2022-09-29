«Вашингтон» без Овечкина, Кузнецова и Орлова обыграл «Филадельфию» в предсезонном матче

Завершился второй предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерс» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Коннор Браун и Дилан Строум (дважды). В составе «Филадельфии» отличились Кевин Хейз.

Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов не приняли участие в этом матче. Они пропустили вторую предсезонную игру подряд.

Напомним, в первом предсезонном матче «Вашингтон» в овертайме проиграл «Баффало Сэйбрз».

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Филадельфия» сыграет с «Бостон Брюинз».