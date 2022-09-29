Гол Евгения Свечникова помог «Сан-Хосе» обыграть «Лос-Анджелес»

В Онтарио (США) на стадионе «Тойота-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 6-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Томаса Бордело. А на 33-й минуте удвоил преимущество гостей российский нападающий Евгений Свечников. Одну шайбу отыграл Карл Грундстрём на 43-й минуте. На 59-й же минуте Скотт Харрингтон установил финальный счёт на табло.

Ранее состоялся матч между командами «Анахайм Дакс» и «Аризона Койотс», в котором сильнее оказались хозяева – 3:1. В составе победителей было сразу два россиянина. Защитник Дмитрий Осипов очков не набрал, а его коллега по ампула Дмитрий Куликов заработал коэффициент полезности – «-1».

А также «Вегас Голден Найтс» разгромил «Колорадо Эвеланш» со счётом 7:1. Шесть шайб пропустил российский голкипер Александр Георгиев, после чего его заменили.