Гол Евгения Свечникова помог «Сан-Хосе» обыграть «Лос-Анджелес»

В Онтарио (США) на стадионе «Тойота-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На 6-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Томаса Бордело. А на 33-й минуте удвоил преимущество гостей российский нападающий Евгений Свечников. Одну шайбу отыграл Карл Грундстрём на 43-й минуте. На 59-й же минуте Скотт Харрингтон установил финальный счёт на табло.
Ранее состоялся матч между командами «Анахайм Дакс» и «Аризона Койотс», в котором сильнее оказались хозяева – 3:1. В составе победителей было сразу два россиянина. Защитник Дмитрий Осипов очков не набрал, а его коллега по ампула Дмитрий Куликов заработал коэффициент полезности – «-1».
А также «Вегас Голден Найтс» разгромил «Колорадо Эвеланш» со счётом 7:1. Шесть шайб пропустил российский голкипер Александр Георгиев, после чего его заменили.
- 29 сентября 2022
-
08:25
-
08:14
-
07:47
-
06:34
-
06:05
-
04:42
-
04:28
-
03:51
-
03:32
-
02:22
- 28 сентября 2022
-
23:55
-
23:28
-
23:17
-
23:14
-
23:06
-
23:01
-
22:56
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:46
-
22:42
-
22:34
-
22:05
-
21:55
-
21:51
-
21:46
-
21:14
-
20:57
-
20:38
-
20:01
-
19:44
-
19:15
-
19:03
-
18:45