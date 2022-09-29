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Гол Евгения Свечникова помог «Сан-Хосе» обыграть «Лос-Анджелес»

Гол Евгения Свечникова помог «Сан-Хосе» обыграть «Лос-Анджелес»
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В Онтарио (США) на стадионе «Тойота-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 6-й минуте гости открыли счёт после точного выстрела Томаса Бордело. А на 33-й минуте удвоил преимущество гостей российский нападающий Евгений Свечников. Одну шайбу отыграл Карл Грундстрём на 43-й минуте. На 59-й же минуте Скотт Харрингтон установил финальный счёт на табло.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2022, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Бордело (Лабанк, Майер) – 05:54 (5x4)   0:2 Свечников (Шимек, Риди) – 32:48 (5x4)   1:2 Грундстрём (Виларди, Байфилд) – 42:28 (5x5)   1:3 Харрингтон – 58:42 (en)

Ранее состоялся матч между командами «Анахайм Дакс» и «Аризона Койотс», в котором сильнее оказались хозяева – 3:1. В составе победителей было сразу два россиянина. Защитник Дмитрий Осипов очков не набрал, а его коллега по ампула Дмитрий Куликов заработал коэффициент полезности – «-1».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2022, четверг. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Регенда (Терри, Строум) – 17:25 (5x5)   1:1 Гюнтер (Фишер, Маккартни) – 30:18 (5x5)   2:1 Строум (Целльвегер, Ватрано) – 39:06 (5x5)   3:1 Лундестрём (Маклафлин, Фаулер) – 49:00 (5x5)

А также «Вегас Голден Найтс» разгромил «Колорадо Эвеланш» со счётом 7:1. Шесть шайб пропустил российский голкипер Александр Георгиев, после чего его заменили.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2022, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Карлссон (Уайтклауд, Кормье) – 00:53 (5x5)   2:0 Куинни – 10:26 (5x5)   3:0 Амадио (Карлссон, Уайтклауд) – 22:05 (4x4)   4:0 Коттер (Пахал, Уайтклауд) – 29:06 (5x5)   5:0 Колесар (Коттер) – 33:30 (5x5)   6:0 Корчак (Куинни, Колесар) – 39:07 (5x5)   6:1 Бокаж (Ванде-Сомпел, Майерс) – 44:47 (5x5)   7:1 Стивенсон (Уайтклауд, Кормье) – 54:49 (5x5)
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