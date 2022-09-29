Назаров: Артём Фёдоров выиграл пари. За мной не заржавеет, он получил два выходных

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (3:1) и рассказал про пари с нападающим Артёмом Фёдоровым.

«Ребята сегодня забили больше одного гола, что очень сильно порадовало — как и хорошая игра в обороне. В целом была хорошая самоотдача, я поблагодарил игроков и дал на завтра выходной, как у нас и положено после победы.

Мы видели, что ребята стараются, но что-то не получалось. Пытались поменять звенья: будем считать, что нам удалось найти нужные сочетания на следующие пять-шесть матчей. Очень тяжело, когда много молодых ребят — они один матч играют, потом выпадают. Мы пытались найти баланс, сегодня это удалось. И опять же самоотдача, ребята ложились под шайбу, вы сами видели последние пять минут. Никто не хотел проигрывать. Шикарная игра, думаю, болельщикам понравилось.

Как оценю игру Артёма Фёдорова? У нас с ним было небольшое пари перед игрой. Я сказал, что, если выиграем, дам лично ему два выходных. И он сказал: «Окей». И мне так понравилось, что он уверенно это произнёс! Раз мы выиграли, за мной не заржавеет — он получил два выходных», — цитирует Назарова официальный сайт клуба.

ХК «Сочи» одержали вторую победу в сезоне и расположились на последнем месте в таблице Западной конференции.