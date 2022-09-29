Вудкрофт — о поражении в матче с ХК «Сочи»: Третьяк играл фантастически

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал гостевое поражение в матче с ХК «Сочи» (1:3) и отметил отличную игру вратаря хозяев Максима Третьяка.

«Игра была неплохой, команда играла в уверенный хоккей на протяжении 58 минут. К сожалению, в самом конце первого периода допустили несколько неточных передач и позволили «Сочи» несколько раз бросить по воротам, в итоге один из этих бросков был решающим. Это и стало ключевым моментом всей игры, такие возможности оппоненту давать нельзя. В целом по игре, команда играла на своем уровне, без спадов. Нельзя так играть в большинстве, его надо реализовывать. Сегодня это было «беззубое» большинство.

В Магнитогорске было всего лишь одно большинство и многого о нём сказать нельзя, сегодня, да, большинство у нас хромало и во многих моментах принимались не те решения, которые бы мне хотелось видеть в завершении. Но стоит и отметить игру «Сочи» в меньшинстве – они провели хорошую работу, а вратарь играл фантастически. Поэтому так вышло сегодня. Мы должны такими возможностями пользоваться, а наши исполнители должны приносить нам пользу именно в большинстве.

Следующий матч со СКА? Для начала нам надо отдохнуть, отдых нам необходим. Затем мы поработаем над игрой в зоне атаки. Как я сказал, у команды были хорошие моменты в атаке, были отскоки, были хорошие закрывания вратаря, но бывает такое, что ты сталкиваешься с вратарём, который проводит классную игру. Это и случилось сегодня», — приводит слова тренера официальный сайт сочинцев.

Напомним, минское «Динамо» потерпело три поражения подряд и занимает шестое место Западной конференции.