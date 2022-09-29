Светлов: игра в КХЛ становится более оборонительной, лиге не хватает легионеров

Олимпийский чемпион и бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов объяснил низкую результативность на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Специфика этого чемпионата — большое количество игр. Мы, тренеры, всегда ждали, что их количество в КХЛ приблизится к семидесяти, наконец-то это произошло. Интересно! Но такой ритм выдвигает особые требования к комплектации команд, к тренерской работе. И мы видим, что некоторые команды задохнулись, им не хватает игровых и других ресурсов ускорить свой ход или его стабилизировать. За этим интересно смотреть — пусть и со стороны.

Посмотрите, как в последние дни падает результативность. Скажем, на этой неделе в КХЛ были сыграны 15 матчей — и 13 из них стали «низовыми» то есть в них команды забросили пять шайб или меньше. Сравните, например, со стартовой неделей этого чемпионата, когда шесть шайб и больше забрасывалось в половине всех игр. Так что видим чёткую тенденцию — чемпионат становится более оборонительным. Скажем так, данная тенденция не совсем характерна для мирового хоккея. Понятно, что в той же НХЛ результативность заметно выше четырёх-пяти шайб за матч. Но, если заглянем, например, в нашу ВХЛ, то и там большинство матчей, как в НХЛ, — «верховые».

Мы видим много команд, которые играют с акцентом на оборону. Даже такой большой клуб, как «Авангард», к концу 12-матчевого турне перестроился на защиту. А, например, «Локомотив» играет консервативно вне зависимости от домашних или гостевых встреч. Да о чём тут говорить, если даже «Ак Барсу» с его созвездием в атаке голы даются тяжело.

На мой взгляд, в интересных и жёстких условиях нового календаря важна работа всей клубной вертикали, которая обеспечивает необходимую ротацию. Двадцатью хоккеистами 68-матчевый сезон точно не пройти. Также, к сожалению, приходится признать, что пока в плане мастерства и результативности мы не можем компенсировать отъезд некоторых легионеров. Да, на Санкт-Петербург или Казань этот отток влияет косвенно, но даже некоторым другим ведущим командам, например, «Салавату Юлаеву», легионеров явно не хватает. При этом молодёжь растет не так быстро, как ожидалось, и здесь пример — опять Уфа», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.