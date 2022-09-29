Проскуряков: канадцу Хэммонду тяжело сейчас, он уже несколько слов по-русски говорит

Голкипер «Трактора» Илья Проскуряков подвёл итоги победного матча с «Куньлунем» (3:1) и рассказал об адаптации в команде вратаря Эндрю Хэммонда.

«Игра для вратаря не очень простая, потому что бросков мало. Приходилось себя самостоятельно держать в тонусе, какие-то движения делать. Атак мало было, а концентрация нужна все 60 минут. Дополнительно занимался этим во время матча.

Как пропустили гол? Там череда недочётов привела к общей ошибке – к голу. У вратарей должна быть короткая память, важно быстро забыть и продолжать работать, держать концентрацию, чтобы команда победила. У нас это получилось.

Какое впечатление о новичке Эндрю Хэммонде? Он акклиматизацию проходит. Это не так уж и легко, когда ты с Запада на Восток прилетаешь. По себе знаю, потому что во Владивостоке приходилось играть. Ему тяжело сейчас. Думаю, притрёмся, будем общаться. Он уже несколько слов по-русски говорит: «Привет», «Молодец». Старается учить. Ребята с ним разговаривают по-английски. У нас коллектив. Мы делаем одну работу для того, чтобы команда побеждала», — приводит слова вратаря официальный сайт клуба.

Напомним, в сентябре челябинский клуб подписал контракт с Хэммондом до конца сезона, голкипер ещё не дебютировал в КХЛ.