Скабелка — о 3:1 со «Спартаком»: Гудачек здорово играл, несмотря на курьёзный гол

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал, за счёт чего удалось переломить ход матча со «Спартаком» и одержать победу (3:1).

«Наверное, этот матч можно разделить на две части — на первые два периода и третий. Мы не попали в игру, скорость, силовое давление. «Спартак», конечно, здорово играл, здорово начал первый период. Во втором периоде мы немного добавили в зоне атаки, но в целом рисунок игры оставался таким же. «Спартак» доминировал и везде был быстрее. Преимущество «Спартака» в один гол Юлиус Гудачек нам сохранял, обеспечивал. Он здорово играл, несмотря на курьёзный гол. Хорошо отреагировал, после этого играл достаточно уверенно и оставлял команду в игре.

Перед третьим периодом поменяли сочетания, внесли корректировки. Ребята правильно восприняли это в перерыве, и здесь мы уже поменялись местами. У нас многое стало получаться, много контролировали шайбу. Забили быстрый гол, что придало нам больше уверенности и помогло выиграть сегодняшний матч. Благодарен ребятам. Они смогли перевернуть матч, складывающийся не в нашу пользу.

Помогли жёсткие слова в раздевалке или перестановки в звеньях? Разумеется, всё вместе, конечно. И встряска, и слова, и перестановки, и характер», — цитирует тренера Шайба.Kz.

Напомним, осле броска Захара Арзамасцева шайба отскочила от блина Гудачека, перелетела через вратаря и отрикошетила в ворота от спины голкипера.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.