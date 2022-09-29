Никитин — о том, как вывести Красковского, Коршкова и Каюмова на их уровень: «Из запоя?»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин пошутил на вопрос корреспондента о плохой форме нападающих Павла Красковского, Егора Коршкова и Артура Каюмова после поражения в матче с нижегородским «Торпедо» (1:3).
«Как вывести на тот хоккей, в который играли раньше Красковский, Коршков и Каюмов? Из запоя? (смеётся) Ох… Когда ещё Геннадий Фёдорович, царство небесное, Цыгуров был у нас. Играл парень. Он спрашивал «Выпиваешь? Нет? Ну вот поэтому и не играешь». Надо пробовать все средства», — сказал главный тренер на послематчевой пресс-конференции.
В текущем сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ Красковский набрал два очка (0+2), Коршков — одно очко (0+1), Каюмов отметился четырьмя (0+4) баллами. «Локомотив» набрал 14 очков после 12 игр и занимает пятую строчку Западной конференции.
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