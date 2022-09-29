ФХР подала в Минспорт списки игроков и тренеров для бронирования от мобилизации

Федерация хоккея России подала в министерство спорта списки игроков, тренеров и ключевых сотрудников для предоставления бронирования от частичной мобилизации. Об этом сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
«Мы подали списки в министерство спорта — тренеров, игроков и ключевых сотрудников. Дальше это будет уже не в нашей власти. Минспорт будет вносить это предложение в правительство. Какое решение будет — такое будет. Хоккеистам в клубах кое-где начинают приходить повестки — и им, и сотрудникам, и судьям», — цитирует Курбатова «РИА Новости».
Напомним, указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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