Советник премьер-министра Чехии подтвердил, что россияне из НХЛ смогут въехать в страну

Советник премьер-министра Чехии Томаш Пояр сообщил, что российские игроки клубов НХЛ «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» примут участие в матчах в Праге.
«Это частное мероприятие, у них есть визы, поэтому с точки зрения государства нет причин их не пускать. Их присутствие, безусловно, не угрожает национальной безопасности. И я даже не говорю о том, что помимо шенгенских виз они имеют долгосрочные американские рабочие визы и живут в США», — приводит слова советника iSport.cz.
Напомним, ранее легендарный вратарь Доминик Гашек направил руководителям НХЛ письмо, в котором бывший голкипер выступает против участия российских игроков в матчах между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» в Праге. Иностранные партнёры по команде российских игроков поддержали своих коллег.
Дело касается в общей сложности восьми россиян, которые выступают за «акул» и «хищников». В составе «Нэшвилла» это вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Яков Тренин и Егор Афанасьев. В составе «Сан-Хосе» пять игроков с российским паспортом. Это защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.
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