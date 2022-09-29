Защитник «Куньлуня» — о призыве Канады покинуть Россию: ничего не слышал об этом

Канадский защитник «Куньлуня» Зак Лесли поделился впечатлениями от КХЛ, а так же ответил на вопрос собирается ли он покидать Россию. «Трактору» (1:3).

«Впечатления только позитивные. Высокий уровень игры, мастеровитые хоккеисты, так что КХЛ – отличная лига. Впереди в сезоне нас ждёт ещё много интересных матчей.

Я уже давно хотел поиграть в КХЛ, поэтому сразу согласился. В этой лиге я могу проверить себя и улучшить свой уровень игры. В России мне нравится, и я наслаждаюсь каждым днём здесь. В «Куньлуне» мы работаем по программе развития китайского хоккея и ставим перед собой цель попасть в плей-офф.

Слышал ли о призыве Канады своим гражданам покинуть Россию? Я ничего не слышал об этом. Я сконцентрирован на хоккее и не обращаю внимания на такие вещи», — цитирует защитника «РБ Спорт».

Напомним, ранее МИД Канады призвал своих граждан немедленно покинуть Россию.