ФХР: продавили вариант, что сборную России вернут сразу в высший дивизион чемпионата мира

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов на форуме «Россия — спортивная держава» заявил журналистам, что после восстановления российских спортсменов в правах сборная России вернётся к участию в высшем дивизионе чемпионата мира.
«Нас отстранили от работы в международной федерации, хотя у нас было 11 представителей в комитетах ИИХФ. Мы принимали активное участие. Конечно, теперь это непросто.
В данный момент проходит заседание ИИХФ, завтра будет рассматриваться вопрос о том, что будет с нами, когда мы вернёмся. Мы продавили рабочий вариант, что нас вернут сразу в высший дивизион чемпионата мира. То есть никому неинтересно, если мы будем играть с Киргизией или с Монголией. Мы будем к этому готовы», — цитирует Курбатова «Матч ТВ».
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