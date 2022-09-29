Казахстанского хоккеиста опрометчиво поздравили с дебютом в НХЛ из-за ошибки в протоколе

28 сентября прошёл предсезонный матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» (2:5). В протоколе встречи, текстовой и телевизионной трансляциях под номером 68 был указан казахстанский хоккеист Андрей Буяльский. Однако он не выходил на лёд, а играл под этим номером американец Каллахан Бёрк.
«Из клуба по этому поводу никто не связывался. Позавчера вечером я готовился, а в 8 утра у меня был экзамен в университете. После того, как сдал экзамен, я открыл интернет и ничего не понял. Было очень много сообщений во всех социальных сетях. Потом когда разобрался, конечно, посмеялся. Я даже не знаю. Наверное, фамилии похожи. Понятия даже не имею, почему так произошло. Люди поздравляли меня с первой игрой. Спасибо болельщикам за это, что следят и поддерживают. Мне всё равно было приятно», — цитирует Буяльского Шайба.kz.
На драфте НХЛ 2021 года «Колорадо Эвеланш» выбрал казахстанского нападающего Андрея Буяльского в третьем раунде под общим 92-м номером.
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