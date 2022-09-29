«Мои корни — русские, и я знаю язык». Комаров ответил, чувствует ли он себя русским

Бывший нападающий клубов КХЛ Лео Комаров рассказал, чувствует ли он себя русским. Сейчас хоккеист выступает за шведский «Лулео».
«Я вырос в Финляндии. Мы переехали туда. Я финн. Там ходил в школу и служил в финской армии. Но у меня есть и российский паспорт, так что мои корни всё же русские, и я знаю язык. Но я вырос как финн.
Хорошо говорю по-шведски? Это не так уж и странно. В Нюкарлебю, где я вырос, 95 процентов говорят по-шведски, и я ходил в шведскую школу, мои друзья говорили по-шведски. Я вырос, смотря шведское телевидение», — цитирует нападающего Expressen.se.
Напомним, в начале сентября 35-летний хоккеист подписал контракт с шведским «Лулео» на один год. Всего на счету нападающего 281 матч в КХЛ, в которых он набрал 137 (61+76) очков.
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