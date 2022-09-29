Комаров рассказал, что живёт в доме Линуса Умарка в Швеции, выступая за «Лулео»

Бывший нападающий клубов КХЛ Лео Комаров вспомнил времена выступления за московское «Динамо» вместе со шведами Линусом Умарком и Юханом Харью. Легионеры вместе снимали квартиру в Москве. Хоккеист рассказал, что сейчас, выступая в Швеции за «Лулео», они вместе со своей семьёй проживают в доме Умарка.

«Тогда было шумно (смеётся). Это был хороший опыт, это были отличные времена. Я был молод, нужно было закрепиться в хорошей лиге, и мы жили вместе.

Сейчас с семьей живём в доме Умарка? Обещаю, что буду хорошо заботиться о доме. Я был обеспокоен тем, чтобы семья жила в комфортных условиях. Я получил хорошее предложение снять дом Линуса, когда он уехал в Швейцарию (с 2022 года Умарк выступает за швейцарский «Серветт». — Прим. «Чемпионата»). Это оказалось удачным решением.

Что буду делать, если Линус захочет вернуться домой? Может быть, я поеду в Финляндию. В противном случае мы можем устроить большую семейную вечеринку в его доме в канун Рождества», — приводит слова Комарова Expressen.se.

Напомним, в начале сентября 35-летний хоккеист подписал контракт с шведским «Лулео» на один год. Всего на счету нападающего 281 матч в КХЛ, в которых он набрал 137 (61+76) очков.