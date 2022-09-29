Директор магнитогорского «Металлурга» Ласьков: никто из канадцев не собирается уезжать

Директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о возможном отъезде канадских хоккеистов из клуба после соответствующих рекомендаций со стороны МИД Канады.

«Пообщались с хоккеистами, все сказали, что настроены на ближайшую игру. Агент игроков отметил, что никто никуда не собирается уезжать, все будут продолжать работу», – сказал Ласьков в интервью Metaratings.

На данный момент в КХЛ выступают 10 американских и 48 канадских хоккеистов. Пять представителей Канады играют в «Металлурге». Это вратарь Эдди Паскуале, защитник Коди Кёрран и нападающие Джош Карри, Филипп Майе и Брендан Лайпсик.

Ранее Министерство иностранных дел Канады призвало сограждан избегать поездок в Россию, а тех, кто находится в стране – уехать.