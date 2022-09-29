В Шведском хоккейном союзе выразили сожаление в связи с отстранением сборной России
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Генеральный секретарь Шведского хоккейного союза Йохан Старк высказался о ситуации, связанной с отстранением сборной России от соревнований.
«Объективно говоря, сборная России — действительно сильная команда, и все хотят, чтобы эта ситуация поскорее разрешилась. Поскольку Россия — это великая хоккейная нация, и эта ситуация плоха для всех», — сказал Старк в интервью ТАСС.
Международная федерация хоккея по рекомендации Международного олимпийского комитета запретила сборным России и Беларуси участвовать в турнирах под своей эгидой. Молодёжный и взрослый чемпионаты мира, которые должны были пройти в России в следующем году, были перенесены в другие страны. Также российская команда отстранена от участия в Евротуре.
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