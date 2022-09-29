Защитник «Торонто» Расмус Сандин продлил контракт на два года

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Расмус Сандин подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «кленовых листьев».

Срок соглашения рассчитан на два года. Средняя зарплата составит $ 1,4 млн (общая сумма контракта – $ 2,8 млн).

В минувшем сезоне 22-летний игрок провёл 51 игру, забил пять голов, отметился 11 результативными передачами с показателем полезности «+9» и средним временем на льду 16:58.

Отметим, летом Сандин находился в статусе ограниченно свободного агента, и агент защитника Льюис Гросс заявил, что клуб и игрок не могли договориться о деталях нового соглашения.

Сандин был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде под общим 29-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги.