Защитник «Торонто» Расмус Сандин продлил контракт на два года
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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Расмус Сандин подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «кленовых листьев».
Срок соглашения рассчитан на два года. Средняя зарплата составит $ 1,4 млн (общая сумма контракта – $ 2,8 млн).
В минувшем сезоне 22-летний игрок провёл 51 игру, забил пять голов, отметился 11 результативными передачами с показателем полезности «+9» и средним временем на льду 16:58.
Отметим, летом Сандин находился в статусе ограниченно свободного агента, и агент защитника Льюис Гросс заявил, что клуб и игрок не могли договориться о деталях нового соглашения.
Сандин был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде под общим 29-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги.
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