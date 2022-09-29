Одноклубник Капризова: согласен, что он хорош, а я ничего не делаю и просто снимаю сливки

Норвежский нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло поделился мнением об одноклубнике Кирилле Капризове.
«Люди говорят, как хорош Капризов и что я просто снимаю сливки? Меня это не раздражает, и я с этим согласен. Кирилл может с любым забить 60 голов. Он уникальный игрок, очень трудолюбивый. Неважно, с кем он играет. Он делает лучше меня и других ребят, с которыми играет. Да, у нас с ним отличная «химия», но, на мой взгляд, это самый уникальный игрок из тех, кого я видел.
У него всё в голове, он очень умный. Если честно, я, в общем-то, ничего не делаю. На большинстве я спрашиваю его, где он хочет быть, и иду туда, куда он не хочет. Я знаю, что он лучший игрок, да и у Хартси тоже бросок лучше моего, поэтому они должны быть в лучшей позиции для броска», — сказал Цуккарелло в подкасте бывшего тафгая НХЛ Джона Скотта.
Полную версию можно прочитать на «Чемпионате»:
- 29 сентября 2022
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