Защитник «Автомобилиста» Трямкин сделал сейв в матче с «Ак Барсом»

В эти минуты в Екатеринбурге проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Автомобилист принимает казанский «Ак Барс». После первого периода впереди хозяева — 2:0.

В начале периода в одной из атак казанцев нападающий Кирилл Петров подправлял шайбу, отскочившую от борта в ворота, однако защитник уральцев Никита Трямкин выбил её рукой из пустых ворот.

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Никита Трямкин в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей с показателем полезности «+7» и 10 минутами штрафа.

Трямкин вернулся в «Автомобилист» из «Ванкувера» в 2017 году. В НХЛ защитник провёл два сезона.