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Тренер «Ак Барса» Знарок: «зелёное дерби» отобрало силы у команды

Тренер «Ак Барса» Знарок: «зелёное дерби» отобрало силы у команды
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (2:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«За исключением первого периода, мы играли неплохо. Думаю «зелёное дерби» отобрало силы у команды. И у команды соперника была побольше пауза перед матчем.

«Ак Барс» не реализовывал ошибки соперника? Я с этого и начал – если бы реализовывали, то мы бы выиграли. В игре бывает много ошибок, одни их реализуют, другие – нет.

Есть ли вопросы в плане позиционного построения команды? Такие ошибки всегда есть. Но нужно помогать друг другу, кто-то всё равно ошибается, другие должны подстраховывать. Замена Билялова – претензия к вратарю? Нет, просто поберегли», — цитирует Знарка официальный сайт казанцев.

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