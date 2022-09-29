Наставник «Автомобилиста» Заварухин: Бобкова готовили именно к «Ак Барсу»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (5:2).
«Хорошее начало, забили хорошие голы со стандартов. Когда повели 3:0, немного упустили нить игры. Бобков здорово сыграл, игроки блокировали много бросков, помогали вратарю. В третьем периоде сыграли по заданию, чётко на контратаках.
Был ли выход Бобкова под бывшую команду специальным? Не скрою, мы готовили его именно к «Ак Барсу», специально с Андреем Мезиным готовили.
Был ли гол Голышева домашней заготовкой? С раската было, хорошие передачи и мастерски исполнили.
Множество ошибок? У соперника сильная, техничная и мастеровитая команда, они напрягали нас, имели хорошие моменты. Где-то и мы немножко недоработали», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 29 сентября 2022
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