«Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» дома впервые за пять лет

В Екатеринбурге состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).

«Автомобилист» последний раз обыгрывал «Ак Барс» дома больше пяти лет назад — 6 сентября 2017 года (3:2). После чего екатеринбургский клуб восемь раз подряд проиграл казанцам на своём льду.

Екатеринбуржцы возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 19 очков после 12 игр. «Ак Барс» с 15 очками после 11 матчей занимает третью строчку на Востоке.

Следующий матч «Автомобилист» проведёт дома с «Салаватом Юлаевым» 2 октября в 15:00 мск. Команда Олега Знарка примет на своём льду хабаровский «Амур» 1 октября в 17:00 мск.