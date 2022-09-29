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«Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» дома впервые за пять лет

«Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» дома впервые за пять лет
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В Екатеринбурге состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).

«Автомобилист» последний раз обыгрывал «Ак Барс» дома больше пяти лет назад — 6 сентября 2017 года (3:2). После чего екатеринбургский клуб восемь раз подряд проиграл казанцам на своём льду.

Екатеринбуржцы возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 19 очков после 12 игр. «Ак Барс» с 15 очками после 11 матчей занимает третью строчку на Востоке.

Следующий матч «Автомобилист» проведёт дома с «Салаватом Юлаевым» 2 октября в 15:00 мск. Команда Олега Знарка примет на своём льду хабаровский «Амур» 1 октября в 17:00 мск.

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