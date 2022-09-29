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Наставник «Ванкувера» Будро рассказал, когда ожидает появления Ильи Михеева на льду

Наставник «Ванкувера» Будро рассказал, когда ожидает появления Ильи Михеева на льду
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Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро ожидает появления российского форварда Ильи Михеева на льду на следующей неделе, сообщил в одной из своей социальной сети корреспондент Фархан Лалджи.

Напомним, 27-летний игрок получил травму в первом матче предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ за новую команду.

Илья не смог появиться на льду в матче с «Калгари Флэймз» из-за полученного повреждения. Его игровое время составило 7 минут 31 секунду при показателе полезности «-1», отметиться результативными действиями ему не удалось.

В минувшее межсезонье Михеев вышел на рынок свободных агентов после истечения соглашения с «Торонто Мэйпл Лифс». Илья сумел договориться с «Ванкувером» о четырёхлетнем контракте на общую сумму $ 19 млн ($ 4,75 млн за сезон).

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