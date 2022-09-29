Игроки московского «Динамо» оформили хет-трик в двух матчах подряд
Поделиться
В эти минуты на льду «ВТБ-Арены» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Московское «Динамо» принимает на своём льду хабаровский «Амур». Идёт третий период, счёт 3:0 в пользу «Динамо».
Хет-триком в матче отметился форвард бело-голубых Эрик О'Делл, он забил в каждом из периодов.
Отметим, что это второй хет-трик подряд, в прошлом матче «Динамо» с омским «Авангардом» хет-трик оформил белорусский нападающий бело-голубых Максим Сушко. Хет-трик Сушко стал самым быстрым в истории московского «Динамо» в КХЛ. Ему потребовалось 10 минут и 20 секунд.
Следующий матч московское «Динамо» проведёт дома с череповецкой «Северсталью» 2 октября в 17:00 мск. «Амур» отправится в гости к казанскому «Ак Барсу» 1 октября в 17:00.
Комментарии
- 29 сентября 2022
-
21:56
-
21:49
-
21:42
-
21:23
-
21:04
-
20:56
-
20:39
-
20:27
-
20:08
-
19:57
-
19:50
-
19:21
-
18:54
-
18:44
-
17:58
-
17:26
-
16:57
-
16:44
-
16:32
-
16:22
-
15:31
-
15:04
-
14:43
-
14:31
-
14:14
-
13:54
-
13:36
-
13:28
-
13:14
-
12:46
-
12:17
-
11:24
-
11:11
-
10:45
-
10:01
Партнерский контент