Игроки московского «Динамо» оформили хет-трик в двух матчах подряд

В эти минуты на льду «ВТБ-Арены» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Московское «Динамо» принимает на своём льду хабаровский «Амур». Идёт третий период, счёт 3:0 в пользу «Динамо».

Хет-триком в матче отметился форвард бело-голубых Эрик О'Делл, он забил в каждом из периодов.

Отметим, что это второй хет-трик подряд, в прошлом матче «Динамо» с омским «Авангардом» хет-трик оформил белорусский нападающий бело-голубых Максим Сушко. Хет-трик Сушко стал самым быстрым в истории московского «Динамо» в КХЛ. Ему потребовалось 10 минут и 20 секунд.

Следующий матч московское «Динамо» проведёт дома с череповецкой «Северсталью» 2 октября в 17:00 мск. «Амур» отправится в гости к казанскому «Ак Барсу» 1 октября в 17:00.