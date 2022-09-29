Покер Эрика О'Делла принёс победу московскому «Динамо» в матче с «Амуром»

Московское «Динамо» на своём льду обыграло хабаровский «Амур» со счётом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). Матч состоялся на «ВТБ-Арене».

В первом периоде за 10 секунд до конца счёт открыл нападающий бело-голубых Эрик О'Делл с передачи Андрея Миронова.

Во втором периоде на третьей минуте Эрик О'Делл с передач Дмитрия Рашевского и Андрея Миронова сделал дубль.

На второй минуте третьего периода Эрик О'Делл с передач Максима Сушко и Джордана Уила сделал хет-трик. Отметим, что это второй хет-трик подряд игроков «Динамо». В прошлом матче «Динамо» с омским «Авангардом» хет-трик оформил белорусский нападающий бело-голубых Максим Сушко. На 16-й минуте третьего периода Эрик О'Делл оформил покер. Через 46 секунд Иван Муранов с передачи Максима Джиошвили забросил пятую шайбу, установив окончательный счёт.

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Московское «Динамо» занимает вторую строчку в таблице Западной конференции с 18 очками после 12 игр. «Амур» занимает 10-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции с девятью очками после 12 игр.

Следующий матч московское «Динамо» проведёт дома с череповецкой «Северсталью» 2 октября в 17:00 мск. «Амур» отправится в гости к казанскому «Ак Барсу» 1 октября в 17:00.